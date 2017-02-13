Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 13:16

Obama'nÄ±n Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi caz mÃ¼ziÄŸinin efsane ismi hayatÄ±nÄ± kaybetti


Caz mÃ¼ziÄŸinin efsanevi ismi AmerikalÄ± Al Jarreau saÄŸlÄ±k problemlerinin artmasÄ± sonucu 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±na veda etti.

AmerikalÄ± Al Jarreau 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle bir süre önce kariyerini noktaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Al Jarreau Los Angeles'da bir hastanede tedavi görüyordu. Caz, pop ve blues alanÄ±nda kariyeri boyunca yedi Grammy ödülü kazanan Al Jarreau üç farklÄ± kategoride ödül alan tek sanatçÄ± unvanÄ±nÄ± elde etmiÅŸti. 1981 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± "Breaking Away" adlÄ± doÄŸaçlama albümü sanatçÄ±nÄ±n ününe ün kattÄ±. "We're In This Love Together" ile "Roof Garden" parçalarÄ± da baÅŸarÄ±lÄ± eserleri arasÄ±nda yer aldÄ±. Geçen yÄ±l Barack Obama tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da konser vermek için davet edilen sanatçÄ±lar arasÄ±nda Al Jarreau da bulunuyordu. 

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