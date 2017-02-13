Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 13:20

59. Grammy Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne Beyonce hamile haliyle damgasÄ±nÄ± vurdu


Bu yÄ±l 59'uncusu dÃ¼zenlenen Grammy Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde ÅŸov yapan Beyonce hamile haliyle kÄ±yafetiyle alkÄ±ÅŸ topladÄ±.

Müzik dünyasÄ±nÄ±n en büyük ödül gecesi olan 59. Grammy Ödül Töreni dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlendi. Gecenin en renkli anÄ±, ikiz bebeklere hamile olduÄŸunu kÄ±sa süre önce açÄ±klayan Beyonce'nin sahne performansÄ± sergilemesi oldu.35 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuk annesi ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ±, göbeÄŸini açÄ±kta bÄ±rakan altÄ±n rengi cesur kostümüyle dikkat çekti. ÅžarkÄ±cÄ±, Lemonade albümünden Love Drought ve Sandcastles ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi bir performans sergiledi Beyonce'nin bir ‘kraliçe' gibi lanse edildiÄŸi sahne ÅŸovunda ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sandalye üzerinde akrobatik hareketler yapmasÄ± dikkat çekti.

 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Mesut Ã–zil Amine GÃ¼lÅŸe aÅŸkÄ± Londra gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Arsenal'Ä±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Ã–zil, maÃ§ sonrasÄ± sevgilisi Amine GÃ¼lÅŸe ile objektiflere yakalandÄ±.


HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla Ã§ektirdiÄŸi o fotoÄŸrafÄ± Ã§ok konuÅŸulacak

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kÃ¼vette Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan HÃ¼lya AvÅŸar bu sefer de havuzda iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


Obama'nÄ±n Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi caz mÃ¼ziÄŸinin efsane ismi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Caz mÃ¼ziÄŸinin efsanevi ismi AmerikalÄ± Al Jarreau saÄŸlÄ±k problemlerinin artmasÄ± sonucu 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±na veda etti.