59. Grammy Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne Beyonce hamile haliyle damgasÄ±nÄ± vurdu

Bu yÄ±l 59'uncusu dÃ¼zenlenen Grammy Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde ÅŸov yapan Beyonce hamile haliyle kÄ±yafetiyle alkÄ±ÅŸ topladÄ±.

Müzik dünyasÄ±nÄ±n en büyük ödül gecesi olan 59. Grammy Ödül Töreni dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlendi. Gecenin en renkli anÄ±, ikiz bebeklere hamile olduÄŸunu kÄ±sa süre önce açÄ±klayan Beyonce'nin sahne performansÄ± sergilemesi oldu.35 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuk annesi ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ±, göbeÄŸini açÄ±kta bÄ±rakan altÄ±n rengi cesur kostümüyle dikkat çekti. ÅžarkÄ±cÄ±, Lemonade albümünden Love Drought ve Sandcastles ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi bir performans sergiledi Beyonce'nin bir ‘kraliçe' gibi lanse edildiÄŸi sahne ÅŸovunda ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sandalye üzerinde akrobatik hareketler yapmasÄ± dikkat çekti.