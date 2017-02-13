Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 13:34

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla Ã§ektirdiÄŸi o fotoÄŸrafÄ± Ã§ok konuÅŸulacak


GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kÃ¼vette Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan HÃ¼lya AvÅŸar bu sefer de havuzda iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Gün geçtikçe güzelliÄŸine güzellik katan Hülya AvÅŸar, Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla güzelliÄŸini sergilemekten çekinmiyor. GeçtiÄŸimiz günlerde Instagram hesabÄ±ndan küvette çÄ±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Hülya AvÅŸar, Instagram hesabÄ±ndan bu sefer de iç çamaÅŸÄ±rÄ±yla havuzda çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± kalp emojisiyle paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Hülya AvÅŸar'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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