Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 13:42

Mesut Ã–zil Amine GÃ¼lÅŸe aÅŸkÄ± Londra gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼


Arsenal'Ä±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Ã–zil, maÃ§ sonrasÄ± sevgilisi Amine GÃ¼lÅŸe ile objektiflere yakalandÄ±.

Arsenal'Ä±n Türk asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Özil, takÄ±mÄ±nÄ±n Hull City'yi 2-0 yendiÄŸi maçÄ±n ardÄ±ndan, Santi Cazorla ile birlikte, Londra'da bir restorandan çÄ±karken görüntülendi. Ancak Mesut'un yanÄ±nda eski kÄ±z arkadaÅŸÄ± Mandy Capristo'dan ayrÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸu ileri sürülen Amine GülÅŸe de vardÄ±. Ä°kilinin restoranda oldukça samimi olduÄŸuna da dikkat çekti.

(Kaynak: Skorer)

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