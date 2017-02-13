MÃ¼jde FenerbahÃ§e'nin kale bekÃ§isi Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor

FenerbahÃ§e'nin tecrÃ¼beli kaleci Volkan Demirel'in eÅŸi Zeynep Demirel 3 aylÄ±k hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Yedi yÄ±l önce Belçika Güzeli Zeynep Sever’le evlenen ve 3 yÄ±l önce de kÄ±zÄ± Yade’yi kucaÄŸÄ±na alan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, ikinci kez baba olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Åžu günlerde kurduÄŸu youtube kanalÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan ve birbirinden renkli videolar paylaÅŸmak için çarÅŸÄ± pazar dolaÅŸÄ±p püf noktalarÄ± paylaÅŸan 27 yaÅŸÄ±ndaki Zeynep Demirel, hamile olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Demirel " Bizim için sürpriz oldu. BeklemediÄŸimiz bir anda haberi aldÄ±k. Åžu anda 3 aylÄ±k hamileyim" dedi.