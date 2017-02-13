Poyraz Karayel dizisinin final tarihi belli oldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Poyraz Karayel'in son yayÄ±n gÃ¼nÃ¼ belli oldu

Bu yÄ±l üçüncü sezonuna giren ve Kanal D ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan Poyraz Karayel adlÄ± dizi, 1 Mart ÇarÅŸamba günü yayÄ±nlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek.

Dizinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k, soyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla final haberini duyurdu. ÖzÄ±ÅŸÄ±k, Twitter hesabÄ±ndan "Bitiyoruz albayÄ±m..." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, instagram hesabÄ±ndan da "Son Hikaye ToplantÄ±sÄ± HatÄ±rasÄ±..." notuyla bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.