Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 08:25

Aleyna Tilki yasak dinlemedi bu hareketine tepki sert oldu

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki yine yasak dinlemedi. 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ popÃ§u arkadaÅŸlarÄ±yla gittiÄŸi KuruÃ§eÅŸmeâ€™de, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klere yasak olan mekanda nargile iÃ§ti

Geçn yetenek Aleyna Tilki’nin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ± üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor” diyerek genç ÅŸarkÄ±cÄ±ya dava açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Orhan Kural, “Birçok sanatçÄ± sosyal medyada sigaralÄ± fotoÄŸraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zcaÄŸÄ±z nargile içiyor. Gerçekten yazÄ±k” diye konuÅŸtu. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


YÄ±ldÄ±z Tilbe'den yine bomba parÃ§a 14 Åžubat'a Ã¶zel Sevgililer GÃ¼nÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±

YÄ±ldÄ±z Tilbe, geÃ§en sene olduÄŸu gibi bu sene de Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tiye alan bir ÅŸarkÄ± hazÄ±rlayarak sevenlerinin beÄŸenisine sundu.

Mehmet Esen

ÃœnlÃ¼ oyuncunun satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 6 tablo iÃ§in Ã¶dediÄŸi para dudak uÃ§uklattÄ±

ÃœnlÃ¼ tiyatrocu ve oyuncu Mehmet Esen, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 6 tablo iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 220 bin lira Ã¶dedi

Fatma Girik

Fatma Girik'ten kÃ¶tÃ¼ haber apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Fatma Girik geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde evinde yeniden dÃ¼ÅŸerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±