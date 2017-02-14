Aleyna Tilki yasak dinlemedi bu hareketine tepki sert oldu

Aleyna Tilki yine yasak dinlemedi. 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ popÃ§u arkadaÅŸlarÄ±yla gittiÄŸi KuruÃ§eÅŸmeâ€™de, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klere yasak olan mekanda nargile iÃ§ti
Geçn yetenek Aleyna Tilki’nin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ± üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor” diyerek genç ÅŸarkÄ±cÄ±ya dava açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Orhan Kural, “Birçok sanatçÄ± sosyal medyada sigaralÄ± fotoÄŸraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zcaÄŸÄ±z nargile içiyor. Gerçekten yazÄ±k” diye konuÅŸtu.