Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 08:28

Fatma Girik'ten kÃ¶tÃ¼ haber apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Fatma Girik

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Fatma Girik geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde evinde yeniden dÃ¼ÅŸerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda, kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelen ve bu yüzden ameliyat olan Fatma Girik’in kalçasÄ±na protez takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ameliyattan kÄ±sa bir süre sonra evinde talihsiz bir kaza geçiren Girik ikinci kez ameliyat masasÄ±na yatmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

ÅžANSSIZLIK YAKASINI BIRAKMADI

74 yaÅŸÄ±ndaki usta oyuncu bundan üç gün önce yine evinde düÅŸtü ve hastanenin yolunu tutmak zorunda kaldÄ±. Ä°stanbul’daki evinde düÅŸen Fatma Girik’in saÄŸ dizi ve kalça kemiÄŸine kadar zarar gördüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürüyor. 

 
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