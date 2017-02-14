ÃœnlÃ¼ oyuncunun satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 6 tablo iÃ§in Ã¶dediÄŸi para dudak uÃ§uklattÄ±

ÃœnlÃ¼ tiyatrocu ve oyuncu Mehmet Esen, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 6 tablo iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 220 bin lira Ã¶dedi

Cihangir’de yaÅŸayan Mehmet Esen, ellerini kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerle fÄ±rçasÄ±z ressam olarak tanÄ±nan dünyaca ünlü ressam Metin Akarslan’Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±.Ünlü ressamÄ±n atölyesinde objektiflere yansÄ±yan oyuncu, son dönemde sanat eserlerine ve tablolara yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Döviz kurunun çok oynak olduÄŸunu, bu nedenle dolar ve euro’ya yatÄ±rÄ±m yapmak yerine tablo biriktirdiÄŸini anlatan oyuncu, ünlü ressamdan 6 tane tablo satÄ±n aldÄ±. Esen’in 6 tablo için yaklaÅŸÄ±k 220 bin lira ödediÄŸi öÄŸrenildi.

Akarslan ile birlikte objektiflere poz veren Esen, “Türk resminin kilometretaÅŸlarÄ±ndan Metin Akarslan’dan resim almak ve onun dostu olmak beni mutlu ediyor. Türk resmi büyük deÄŸer kazanacak. Ben de geleceÄŸe yatÄ±rÄ±m yapmak için en iyi yatÄ±rÄ±mÄ±n sanat olduÄŸunu düÅŸündüm ve böyle bir karar aldÄ±m. ÇocuÄŸuma mutlu olacaÄŸÄ± sanat eserleri bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Hedefim çok daha fazla tablo almak” dedi.