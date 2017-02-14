YÄ±ldÄ±z Tilbe'den yine bomba parÃ§a 14 Åžubat'a Ã¶zel Sevgililer GÃ¼nÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±

YÄ±ldÄ±z Tilbe, geÃ§en sene olduÄŸu gibi bu sene de Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tiye alan bir ÅŸarkÄ± hazÄ±rlayarak sevenlerinin beÄŸenisine sundu.

Özdemir Müzik etiketiyle piyasaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± son albümünün içerisinde yer alan Sevgililer Günü ÅŸarkÄ±sÄ±na klip çeken YÄ±ldÄ±z Tilbe, 13 Åžubat günü yeni klibini müzikseverlerin beÄŸenisine sundu. Youtube'da paylaÅŸÄ±lan video 1 günde tam 1 milyon kez tÄ±klandÄ±. EÄŸlenceli klipte kendisine has figürleriyle dans eden ve klip için parti temasÄ±nÄ± kullanan YÄ±ldÄ±z Tilbe, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada klipte emeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür etti. "Klibime bayÄ±lÄ±yorum, ne kadar ÅŸahane olmuÅŸ deÄŸil mi?" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte o klip: