Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 12:41

Niran Ãœnsal referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal "Oyum gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in kesinlikle evet" diyerek referandumda vereceÄŸi oyu duyurdu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ünsal da nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak olan referandum için oyunu açÄ±kladÄ±. Remetta markasÄ± için Sultan SarnÄ±cÄ±'nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Ünsal, 'evet' dedi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan gerçekten yüz yÄ±lÄ±n lideridir' diyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ben CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± sevdiÄŸimizi söylediÄŸim için soytarÄ± ilan edildim, haramÄ±n gülü ilan edildim. Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet" sözleriyle tercihini açÄ±kladÄ±.

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