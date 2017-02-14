Niran Ãœnsal referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal "Oyum gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in kesinlikle evet" diyerek referandumda vereceÄŸi oyu duyurdu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ünsal da nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak olan referandum için oyunu açÄ±kladÄ±. Remetta markasÄ± için Sultan SarnÄ±cÄ±'nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Ünsal, 'evet' dedi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan gerçekten yüz yÄ±lÄ±n lideridir' diyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ben CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± sevdiÄŸimizi söylediÄŸim için soytarÄ± ilan edildim, haramÄ±n gülü ilan edildim. Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet" sözleriyle tercihini açÄ±kladÄ±.