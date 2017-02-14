Ebru GÃ¼ndeÅŸ'ten Reza Zarrab'a Ã¶zel Sevgililer GÃ¼nÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±

Ebru GÃ¼ndeÅŸ, ABD'de tutuklu olan eÅŸi Reza Zarrab'Ä±n sevgililer gÃ¼nÃ¼nÃ¼ MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in "Hangimiz Sevmedik" ÅŸarkÄ±sÄ± ile kutladÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru GündeÅŸ, sevgililer günü için takipçileri ile özel bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Sosyal medya hesabÄ±ndan konser provasÄ± görüntülerini yayÄ±nlayan Ebru GündeÅŸ, Müslüm Gürses'in ÅŸarkÄ±sÄ± Hangimiz Sevmedik'i söyledi. EÄŸlenceli hali ile dikkat çeken Ebru GündeÅŸ, ÅŸarkÄ± sÄ±rasÄ±nda 'sevdik' diyerek özel bir gönderme yaptÄ±. Reza Zarrab ile 11 Åžubat 2010'da evlenen Ebru GündeÅŸ, bir süre önce eÅŸi ile ayrÄ±lÄ±k kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Çift barÄ±ÅŸarak boÅŸanma kararlarÄ±ndan vazgeçti.

Ebru GündeÅŸ'in o paylaÅŸÄ±mÄ±na ulaÅŸmak için linke tÄ±klayÄ±nÄ±z; https://www.instagram.com/p/BQd0Eq9BjBl/?taken-by=ebrugundes