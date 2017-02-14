Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 14:04

Demet Ã–zdemir ile OÄŸuzhan Ã–zyakup aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor


Son zamanlarÄ±n en popÃ¼ler oyuncularÄ±ndan Demet Ã–zdemir ve BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu OÄŸuzhan Ã–zyakup arasÄ±nda aÅŸk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

 Esra Sönmezer, "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± futbolcusu son dönemlerin gözde baÅŸrol oyuncusu güzeller güzeli Demet Özdemir'e gönlünü kaptÄ±rmÄ±ÅŸ. Bir mekanda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Fakat Demet Özdemir, OÄŸuzhan Özyakup'a yüz vermemiÅŸ. BaÅŸta OÄŸuzhan'Ä± kabul etmeyen Demet, daha sonra yapÄ±lan jestler karÅŸÄ±sÄ±nda ilgisiz kalamamÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±. FlaÅŸ bir iddiada bulunan Sönmezer, "YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r birlikte olan Demet-OÄŸuzhan ikilisi, büyük aÅŸk yaÅŸÄ±yorlar" dedi.

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