Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hakkÄ±nda mahkeme karar verdi

Ä°stanbul SarÄ±yer'de diyalizden Ã§Ä±kÄ±p aracÄ±na binen Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet veren tutuklu sanÄ±k Nihat Åžaki iÃ§in tahliye kararÄ± verildi.
Tiyatrocu Erdal Tosun'un, Ä°stanbul SarÄ±yer'de 29 KasÄ±m 2016 sabah karÅŸÄ± yönden gelen aracÄ±n kendi aracÄ±na çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yönelik açÄ±lan davanÄ±n bugün görülen 2. duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu sanÄ±k Nihat Åžaki tahliye edildi. Mahkeme tahliye kararÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ± delillerin toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, kaçma ÅŸüphesi bulunmamasÄ±, duruÅŸmadaki iyi halini gözönüne aldÄ±.