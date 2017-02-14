Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 17:44

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GenÃ§oÄŸlu kaza geÃ§irdi saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

SÄ±la

ÃœnlÃ¼ popÃ§u SÄ±la, geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucunda yaralandÄ±

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasÄ±nda ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸi hafif yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden Ä°smail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalÄ± cip, YeÅŸilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çÄ±karak yan yattÄ±.

Kazada, araç içerisinde bulunan ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu ile Hande KÄ±zÄ±l ve BüÅŸra SarÄ±kaya yaralandÄ±, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif yaralanan GençoÄŸlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.  DiÄŸer yaralÄ±lar KÄ±zÄ±l ve SarÄ±kaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SÄ±la'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

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