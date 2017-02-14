Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 19:34

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Elif ÅžadoÄŸlu kimdir

Elif ÅžadoÄŸlu

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Elif ÅžadoÄŸlu kimdir, detaylar haberimizde

Survivor yeni sezon tanÄ±tÄ±mÄ±nda ‘Hayatta hayatÄ± ya en iyi yapacaksÄ±n, ya da en iyi yapana bÄ±rakacaksÄ±n sözleriyle iddiasÄ±nÄ± ortaya koyan Elif ÅžadoÄŸlu, 1992 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu. Ä°nstagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla dikkat çeken ve kaslÄ± vücuduyla verdiÄŸi pozlarla sportmen kiÅŸiliÄŸini yansÄ±tan genç Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, AtaÅŸehir'deki bir spor merkezinde Fitness EÄŸitmenliÄŸi yapÄ±yor. Fitness alanÄ±nda uzmanlaÅŸan Elif ÅžadoÄŸlu, 2014 TVG ve Fitness ÅŸampiyonasÄ±nda Avrupa Vücut GeliÅŸtirme Fitness ÅŸampiyonu oldu.

Survivor’a katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ä°nstagram hesabÄ±ndan duyuran Elif ÅžadoÄŸlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine ÅŸu sözlerle damga vurdu; "Buraya ne yazÄ±lÄ±r kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaÅŸ ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. YanÄ±mda olduÄŸunuz için teÅŸekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklÄ±mdasÄ±nÄ±z. Hepinizi çok seviyorum. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z. DualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Aleyna Tilki Ã§ok kÄ±zdÄ± Instagram hesabÄ±mÄ± kapattÄ±ran ÅŸizofreni biliyorum

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Tarkan bu sevgililer gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de boÅŸ geÃ§medi

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GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan kimdir, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde