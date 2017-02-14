Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Elif ÅžadoÄŸlu kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Elif ÅžadoÄŸlu kimdir, detaylar haberimizde

Survivor yeni sezon tanÄ±tÄ±mÄ±nda ‘Hayatta hayatÄ± ya en iyi yapacaksÄ±n, ya da en iyi yapana bÄ±rakacaksÄ±n sözleriyle iddiasÄ±nÄ± ortaya koyan Elif ÅžadoÄŸlu, 1992 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu. Ä°nstagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla dikkat çeken ve kaslÄ± vücuduyla verdiÄŸi pozlarla sportmen kiÅŸiliÄŸini yansÄ±tan genç Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, AtaÅŸehir'deki bir spor merkezinde Fitness EÄŸitmenliÄŸi yapÄ±yor. Fitness alanÄ±nda uzmanlaÅŸan Elif ÅžadoÄŸlu, 2014 TVG ve Fitness ÅŸampiyonasÄ±nda Avrupa Vücut GeliÅŸtirme Fitness ÅŸampiyonu oldu.

Survivor’a katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ä°nstagram hesabÄ±ndan duyuran Elif ÅžadoÄŸlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine ÅŸu sözlerle damga vurdu; "Buraya ne yazÄ±lÄ±r kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaÅŸ ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. YanÄ±mda olduÄŸunuz için teÅŸekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklÄ±mdasÄ±nÄ±z. Hepinizi çok seviyorum. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z. DualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin."