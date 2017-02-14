Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 19:44

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan kimdir

GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden GÃ¶khan GÃ¶zÃ¼kan kimdir, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Survivor’Ä±n dördüncü haftasÄ±na kadar katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi 41 oyunda 19 galibiyeti olan Gökhan Gözükan, hakkÄ±nda merak edilenleri derledik. Survivor 2017 Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Gökhan Gözükan 34 yaÅŸÄ±ndadÄ±r. Boks ile yakÄ±ndan ilgilenen Gökhan Gözükan, aynÄ± zamanda modellik yapmÄ±ÅŸtÄ±r. HÄ±rsÄ± ile Survivor gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n öne çÄ±kan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan olan Gökhan Gözükan, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Volkan ile sert bir tartÄ±ÅŸma ile dikkat çekmiÅŸti. Liderlik kavgasÄ±na tutuÅŸan iki ismin birbirleri hakkÄ±ndaki iddialarÄ± hem ekran baÅŸÄ±ndakileri hem de takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. AdÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± üzerine takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na tepkili davranan Gökhan Gözükan’Ä±n Survivor macerasÄ±na devam edip edemeyeceÄŸi bu akÅŸamki bölümde netleÅŸecek.

Kaynak: Hürriyet

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Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Elif ÅžadoÄŸlu kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Elif ÅžadoÄŸlu kimdir, detaylar haberimizde