Aleyna Tilki Ã§ok kÄ±zdÄ± Instagram hesabÄ±mÄ± kapattÄ±ran ÅŸizofreni biliyorum

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, Instagram hesabÄ± hacklenince ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. Twitter'dan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Sosyal medyada fÄ±rtÄ±na gibi esen ve binlerce takipçisi bulunan genç ÅŸarkÄ±cÄ±, Instagram hesabÄ±nÄ±n hacklendiÄŸini Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'ler ile takipçilerine duyurdu. HesabÄ±nÄ± hack'leyen hacker'Ä± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tilki, hacker'Ä± "Bu hareketi baÅŸlatan kiÅŸiyle aramÄ±zda hiç iyi ÅŸeyler olmayacak." sözleriyle tehdit etti.

Ä°ÅŸte Aleyna Tilki'nin o tweet'leri:

"Ä°nstagram hesabÄ±mÄ± kapattÄ±ran ÅŸizofren insanÄ± ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabÄ± olan kafayÄ± sÄ±yÄ±rmÄ±ÅŸ aptal! Ä°nÅŸaallah hesabÄ±mÄ± geri alabilirim. Yoksa bu hareketi baÅŸlatan kiÅŸiyle aramÄ±zda hiç iyi ÅŸeyler olmayacak. Çok yanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye yaptÄ±nÄ±z bunu! Karakterime salladÄ±nÄ±z, ÅŸahsÄ±ma aileme küfrettiniz. SaygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±nÄ±z. SÄ±ra bunda mÄ±! BaÅŸka ne kaldÄ± geriye! Vur kafasÄ±na al ekmeÄŸini? Asla harcatmayacaÄŸÄ±m emeklerimi!"