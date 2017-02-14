Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/02/2017 20:31

Tarkan bu sevgililer gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de boÅŸ geÃ§medi


Tarkan, eÅŸi PÄ±nar Dilek ile ilk kez kutladÄ±klarÄ± Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l hayatÄ±nÄ± PÄ±nar Dilek ile birleÅŸtiren megastar Tarkan, karÄ±sÄ±nÄ±n sevgililer gününü kutladÄ±. KarÄ±sÄ±na sarÄ±larak verdiÄŸi pozu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Tarkan, paylaÅŸÄ±mana Ä°ngilizce ve Türkçe not ekledi. Tarkan Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na Türkçe, "Sevgililer gününüz kutlu olsun" yazarken; Ä°ngilizce olarak "Happy Valentine's day" yani "Mutlu sevgililer günü" notunu ekledi.

Ä°ÅŸte Tarkan'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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