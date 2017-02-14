Åžeyma SubaÅŸÄ± ile Acun'dan ÅŸok fotoÄŸraf tam 1 hafta sonra yayÄ±nladÄ±

ÃœnlÃ¼ model Åžeyma SubaÅŸÄ± ve Acun bir hafta sonra Instagram'dan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesi üzerine, Acun ve sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ± birbirinden ayrÄ± kaldÄ±. AyrÄ±lÄ±k acÄ±sÄ±na dayanamayan Åžeyma SubaÅŸÄ±, uçaÄŸa atlayÄ±p Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ancak, Dominik'e giden Åžeyma SubaÅŸÄ± sevgilisi ve çocuÄŸunun babasÄ± Acun IlÄ±calÄ± ile tek bir kare bile fotoÄŸraf paylaÅŸmadÄ±. Taki 14 Åžubat Sevgililer Günü'ne kadar. Sevgililer Günü'nde Åžeyma SubaÅŸÄ±, kÄ±zÄ± ve Acun IlÄ±calÄ±'yla birlikte çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "Ä°ÅŸte benim dünyam" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o gönderi:



