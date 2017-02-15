Ivanka Trump Kanada BaÅŸbakanÄ± hakkÄ±nda Ã§Ä±kan iddialara o fotoÄŸrafla cevap verdi

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n Kanada BaÅŸbakanÄ±'na bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine dedikodular Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve babasÄ± Ã§ok kÄ±zmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine Ivanka Trump eÅŸiyle Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± "sevgilim" notuyla yayÄ±nladÄ±.

Ivanka Trump'Ä±n dün Kanada BaÅŸkanÄ±'na olan mest dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. Hem ulusal basÄ±nda hem de uluslararasÄ± basÄ±nda dedikodulara neden oldu. Ivanka Trump da bu tepkilere sessiz kalmadÄ±. Trump, tüm bu dedikodularÄ±n ardÄ±ndan dün Sevgililer Günü olmasÄ±nÄ±n da vesilesiyle Instagram hesabÄ±ndan eÅŸiyle fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Bunun üzerine "eÅŸinin baskÄ±sÄ±yla mÄ± fotoÄŸraf koydu" sorusu akÄ±llara geldi. Ivanka Trump'Ä±n, tüm bu dedikodulara cevap niteliÄŸindeki eÅŸiyle olan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± yetmedi. AltÄ±na da Ä°ngilizce olarak "Sevgilim" yazdÄ±.

Ä°ÅŸte Ä°vanka Trump'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: