Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/02/2017 10:22

TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± damat adayÄ± Caner evlilik tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

Caner

Esra Erol'un evlilik programÄ±nda taliplerini arayan TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± damat adayÄ± Caner Toygar dÃ¼ÄŸÃ¼n tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

ATV'de yayÄ±nlanan Esra Erol'un sunduÄŸu evlilik programÄ±na katÄ±lan bir dönemin fenomen damat adaylarÄ±ndan Caner Toygar, evlilik kararÄ± aldÄ±. Evlilik programÄ±nda eÅŸ arayan Caner, geçtÄŸimiz günlerde gittiÄŸi Kabe'de rüyasÄ±nda evleneceÄŸi kiÅŸinin kim olduÄŸunu gördüÄŸünü söylemiÅŸ ve Berke ile evleneceÄŸini ilan etmiÅŸti. Caner ve Berke çifti Mart ayÄ±nda evleneceklerini mart ayÄ± sonuna kadar evlenmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± söylediler.

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