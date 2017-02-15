Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/02/2017 10:20

Mustafa Sandal'Ä±n eÅŸi itiraf etti SÄ±rbistan'da olay oldu


Mustafa Sandal'Ä±n eÅŸi Emina Sandal, SÄ±rbistan'da verdiÄŸi rÃ¶portajda 17 yaÅŸÄ±nda kaÃ§arak evlendiÄŸi iÃ§in piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Emina Sandal, memleketi SÄ±rbistan'da yayÄ±mlanan Informer Gazetesi'ne verdiÄŸi röportajla gündem konusu oldu. Mustafa Sandal'la evli olan sanatçÄ±, yÄ±llar sonra verdiÄŸi röportajda 17 yaÅŸÄ±nda kaçarak yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu. Ünlü isim, genç yaÅŸta sevdiÄŸi adam olan Alaadin Dulovic ile ailesinin rÄ±zasÄ± olmadan kaçÄ±p evlendiÄŸinden dolayÄ± hiç piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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