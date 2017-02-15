ErkekliÄŸini taÃ§landÄ±ran RÃ¼zgar ErkoÃ§lar bu yaz evleniyor

ÃœnlÃ¼ oyuncu RÃ¼zgar ErkoÃ§lar sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu'na evlilik teklifi etti; Ã§ift bu yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda evlilik planÄ± yapÄ±yor.

Rüzgar Erkoçlar ve sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu dünyaevine girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l önce cinsiyet deÄŸiÅŸtiren Rüzgar Erkoçlar aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± buldu. Daha önce 14 Åžubat tarihinde sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu'na evlilik teklif edeceÄŸini açÄ±klayan Rüzgar Erkoçlar dün bu sözünü tuttu. Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan mekana gittiler. Orada arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde TuÄŸba BeyazoÄŸlu'na evlilik teklif eden Rüzgar Erkoçlar'Ä±n mutlu olduÄŸu her halinden anlaÅŸÄ±lÄ±yor. 2017'nin yazÄ±nda evlenmeyi planlayan ve geçtiÄŸimiz haftalarda birbirlerinin aileleriyle tanÄ±ÅŸan çift mutluluklarÄ±nÄ± instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.