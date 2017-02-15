Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/02/2017 10:41

Acun IlÄ±calÄ± kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Survivor'da oyun dÃ¼zeni deÄŸiÅŸti

Acun IlÄ±calÄ±

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan dokunulmazlÄ±k oyununda radikal bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±

TV8 kanalÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliÄŸi, yarÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± ve sunucusu Acun IlÄ±calÄ± açÄ±kladÄ±.Ada konseyinde konuÅŸan ünlü televizyoncu, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. DokunulmazlÄ±k OyunlarÄ± çok kritik olduÄŸu için bundan sonra üçüncü tura kaldÄ±ÄŸÄ± zaman 3 deÄŸil, 5 olan kazanacak. Oyun eÄŸer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandÄ±.Son iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ±ndan YiÄŸit Ä°zik, SMS oylamasÄ± sonucu adaya veda eden son isim oldu.

 
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