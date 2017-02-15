Ebru GÃ¼ndeÅŸ Ä°zmir'de verdiÄŸi konserde son anda Ã¶lÃ¼mden kurtuldu

Ä°zmir'de sahne alan Ebru GÃ¼ndeÅŸ, Ä±ÅŸÄ±k sisteminin birden bire aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§Ã¶kmesi Ã¼zerine son anda kurtuldu. "Buna nazar diyelim, zaten konu ben olunca nazar deÄŸmesi de normal" diyen GÃ¼ndeÅŸ, konserine devam etti.

Arabesk, fantezi ve pop müziÄŸinin güçlü sesi Ebru GündeÅŸ, 14 Åžubat Sevgililer Gününde Ä°zmirli hayranlarÄ±yla bir araya geldi. Tiamo Tur'un organizasyonuyla Kaya Ä°zmir Thermal & Convection'da sahne alan güzel ÅŸarkÄ±cÄ±, programÄ±na duygusal ÅŸarkÄ±larÄ±yla baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konserde GündeÅŸ, 14 Åžubat Sevgililer Gününü kutlayarak, en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sevgililer için seslendirdi. ÅžarkÄ± aralarÄ±nda hayranlarÄ±yla sohbet eden GündeÅŸ, Ä°zmir'de konser vermekten mutluluk duyduÄŸunu belirterek, "BurasÄ± huzur bulduÄŸum bir ÅŸehir. O yüzden Ä°zmir'e her defasÄ±nda koÅŸa koÅŸa geliyorum" ifadelerinde bulundu. GündeÅŸ, Sevgililer Gününe özel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± repertuvarÄ±ndan birbirinden güzel ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± ardÄ± ardÄ±na seslendirirken, sahnede talihsizlik yaÅŸandÄ±. GündeÅŸ'in sahnede ÅŸarkÄ± söylediÄŸi sÄ±rada sahne üzerindeki dev asma Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rmalarÄ±n birdenbire kÄ±smen aÅŸaÄŸÄ± çökmesi, salonda kÄ±sa süreli paniÄŸe neden oldu. YaÅŸanan olay karÅŸÄ±sÄ±nda soÄŸuk kanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan usta sanatçÄ±, "Buna nazar diyelim, zaten konu ben olunca nazar deÄŸmesi de normal" diyerek salondaki gerginliÄŸe son verdi.