Poyraz Karayel'de Poyraz ve AyÅŸegÃ¼l evleniyor mu 80. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Mart ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Poyraz Karayel adlÄ± sevilen dizi bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyiciyi ekran baÅŸÄ±na kilitleyecek

Poyraz Karayel yayÄ±nlanan 80. bölüm fragmanÄ±yla izleyenleri ekran baÅŸÄ±na kilitlemeye hazÄ±rlanÄ±yor. Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan ilgiyle takip edilen heyecan dolu dizisi Poyraz Karayel yeni bölümüyle bu akÅŸam izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Yeni hedeflerine doÄŸru hÄ±z kesmeden harekete geçerler. Fakat önlerine hiç beklemedikleri engeller çÄ±kacaktÄ±r. Bu arada Poyrazlar hedeflerinin peÅŸinde ilerlerken AyÅŸegül, Songül, Ümran ve Meltem onlarÄ±n çevirdiÄŸi gizli kapaklÄ± iÅŸlerden huylanmaya baÅŸlar. Poyrazlar için ikili hayatlarÄ±nÄ± gizlice sürdürmeye çalÄ±ÅŸmak giderek zorlaÅŸmaktadÄ±r.

SavaÅŸ ve Bahri arasÄ±ndaki dostluk geliÅŸmektedir. Bahri’nin söyledikleri üzerine SavaÅŸ Nevra’dan uzaklaÅŸmaya baÅŸlar. Ama Nevra’nÄ±n buna izin vermeye niyeti yoktur. SavaÅŸ'Ä±n aÄŸabeyinin katilini öÄŸrenmesiyle çanlar Bahri için çalmaya baÅŸlayacaktÄ±r. Poyraz ve ekibi ise, hiç beklemedikleri bir anda giriÅŸtiklerin savaÅŸÄ±n gerçek boyutuyla yüzleÅŸirler...