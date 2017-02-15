No:309 dizisinde Onur ve Lale arasÄ±nda romantik dakikalar 35. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Fox TV'nin sevilen dizisi No:309 bu akÅŸam izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

BaÅŸrollerinde Furkan PalalÄ±, Demet Özdemir gibi sevilen isimlerin kadroda yer aldÄ±ÄŸÄ± No: 309'da kendini bir türlü affettiremeyen Onur, bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde ÅŸeytan'Ä±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rÄ±yor. Sevilen romantik komedi dizisi No: 309'da Onur, kendisi için sözleÅŸmenini bir önemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince Lale yumuÅŸar ve sonunda Onur'u affeder.

NO: 309 35. BÖLÜM ÖZETÄ°

Onur ÅŸirketin kuruluÅŸ organizasyonunda Lale'ye sözleÅŸmenin kendisi için önemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iptal edeceÄŸini söyler. Söylenen sözlerin ardÄ±ndan Lale iyice yumuÅŸamÄ±ÅŸ ve Onur'u affettmeye karar vermiÅŸtir.

Betü ve Pelinsu ise planlarÄ±nÄ±n bir kez daha suya düÅŸmesi ile büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Onur ve Lale eski günlerine kavuÅŸurken sevgililer günü için çiftlerin birbirlerine hazÄ±rladÄ±klarÄ± sürprizler ise nüyük mutluluk yaratÄ±r.