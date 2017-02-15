Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/02/2017 11:26

Caner Erkin'in eÅŸi ÅžÃ¼kran OvalÄ±'ya yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz sosyal medyayÄ± salladÄ±

ÅžÃ¼kran OvalÄ± ve Caner Erkin

GeÃ§tiÄŸimiz ay oyuncu ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile dÃ¼nya evine giren futbolcu Caner Erkin, Sevgililer gÃ¼nÃ¼ nedeniyle eÅŸine bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz yaptÄ±

Ocak ayÄ±nda Ä°talya’da  Åžükran OvalÄ± ile dünya evine giren Caner Erkin, Sevgililer Günü’nde eÅŸine romantik bir sürpriz hazÄ±rladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu evin her köÅŸesini mumlar ve gül yapraklarÄ±yla donattÄ±.

Erkin, RumelihisarÄ±’ndaki evlerinin merdivenlerine güller koyarak eÅŸine jestte bulundu. EÅŸinin baÅŸ harfini de mumlarla yere yazan futbolcu, Sertab Erener’in ‘Kime Diyorum’ ÅŸarkÄ±sÄ±yla OvalÄ±’ya romantik anlar yaÅŸattÄ±.

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