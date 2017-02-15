SÄ±la geÃ§irdiÄŸi kaza sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamayla ayakta alkÄ±ÅŸlattÄ±

Ankara konseri iÃ§in yolculuk yapan ve Sakarya'da geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±na raÄŸmen konserini iptal etmeyen SÄ±la'ya sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Dün TEM otoyolunun Sakarya kesiminde trafik kazasÄ± geçirerek, hafif yaralanan GençoÄŸlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardÄ±ndan konser vermek için Ankara'ya geldi. ATO Congresium'da, saat 21.00'de baÅŸlamasÄ± planlanan ancak yaÅŸanan aksaklÄ±klar dolayÄ±sÄ±yla 22.30'da baÅŸlayan konsere 3 bin 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. SÄ±la, sahneye kendisi için yerleÅŸtirilen koltukta oturarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konserinde önce salondakileri selamlayarak, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu söyledi. "Ä°yiyim, iyiyim. Dipçik gibiyim. Ä°ki elim kanda olsa, gelirim" diyen ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bu sözleri hayranlarÄ± tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.