Ã‡ocuÄŸun yaÅŸÄ±nda kocan var diyenlere PÄ±nar AltuÄŸ'dan Ã§arpÄ±cÄ± mesaj

PÄ±nar AltuÄŸ ile YaÄŸmur Atacan'Ä±n aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±nÄ± sorun edenlere ve eleÅŸtirenlere Ã¼nlÃ¼ oyuncu AltuÄŸ'dan yanÄ±t geldi. Instagram'dan yolladÄ±ÄŸÄ± mesajla 9 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren evlilikleriyle adeta "aÅŸk engel tanÄ±maz" dedi.

PÄ±nar AltuÄŸ, eÅŸi YaÄŸmur Atacan ile arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±ndan dolayÄ± evlendikleri günden itibaren eleÅŸtirilmiÅŸti. AltuÄŸ Instagram'dan aÅŸkÄ±n aradaki boy, kilo, yaÅŸ ile bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±na dair video paylaÅŸarak en güzel cevabÄ± verdi.

Ä°ÅŸte PÄ±nar AltuÄŸ'un o paylaÅŸÄ±mÄ±: