AyrÄ±lÄ±k kesinleÅŸti programda yerlerine bakÄ±n kimler geÃ§ti

Programla yollarÄ± ayÄ±racak olan MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Dalt'Ä±n yerine gelecek isimler Åžule Zeybek ve Lerzan Mutlu olacak.

Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen "Renkli Sayfalar"da Müge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GülÅŸen Yüksel Salt'Ä±n yol ayrÄ±mÄ±na gideceÄŸi kesinleÅŸip, yerine gelecek yeni isimlerin de belli olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±, fakat iÅŸler deÄŸiÅŸti. Magazinn.com'un haberine göre programda Åžule Zeybek'e Lerzan Mutlu eÅŸlik edecek. Daha öncesinde Söylemezsem Olmaz adlÄ± programÄ±n moderatörlüÄŸünü üstlenen Lerzan Mutlu, yeni sezonda programÄ±n kadrosunda yer almamÄ±ÅŸtÄ±.