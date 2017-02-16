Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ÅŸok Ã¼stÃ¼ne ÅŸok

Asena Atalay boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Caner Erkinâ€™in tÃ¼m mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbir konulmasÄ± istemiyle mal paylaÅŸÄ±mÄ± davasÄ± aÃ§tÄ±

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yÄ±l ocak ayÄ±nda Ä°stanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaÅŸarak boÅŸandÄ±. 6 yaÅŸÄ±nda çocuÄŸun velayeti de annede kaldÄ±. Mahkeme, taraflarÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± tarihsiz boÅŸanma protokolünü tasdik etti. Ancak Erkin’in 2 Ocak’ta oyuncu Åžükran OvalÄ± ile evlenmesinin ardÄ±ndan Asena Atalay, eski eÅŸine kendisi ve oÄŸlu için nafaka ödemediÄŸi iddiasÄ±yla 120 bin ve 461 bin TL’lik 2 icra takibi baÅŸlattÄ±.

‘KANDIRILDIM’ DEDÄ°

Asena Atalay, Erkin’in tüm mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbir konulmasÄ± istemiyle evlilik birliÄŸi içinde edindiÄŸi mallarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± için dava açtÄ±. Ä°stanbul Aile Mahkemesi’ne avukatÄ± Beyza SÄ±ndÄ±raç aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açtÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±nda Asena Atalay, kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarÄ±sÄ±nÄ± istedi. Caner’in “BoÅŸandÄ±ktan sonra maddi hayatÄ±na aynen devam edeceksin” dediÄŸini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiÄŸi Ä°stanbul Beykoz’daki 6 milyon dolarlÄ±k cam evi sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hediye alÄ±nan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kÄ±rmÄ±zÄ± Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarÄ±na ihtiyati tedbir konulmasÄ±nÄ± istedi. Atalay, Erkin’in kötü niyetli olarak üzerine kayÄ±tlÄ± tüm mal varlÄ±klarÄ±nÄ± kendisinden gizlediÄŸini iddia etti.

MAL VARLIÄžINA TEDBÄ°R

Caner Erkin’in ihtiyati tedbir talebi konulmasÄ± istenen varlÄ±ÄŸÄ± dilekçede ÅŸöyle belirtildi. ÅžiÅŸli’de 2, BalÄ±kesir’in AyvalÄ±k Ä°lçesi’nde 1, Gömeç Ä°lçesi’nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip.

(Habertürk)