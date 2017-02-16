Asena Caner Erkin'e hayatÄ±nÄ±n golÃ¼nÃ¼ attÄ± servetinin yarÄ±sÄ±na talip oldu

Asena Atalay kendisinden boÅŸandÄ±ktan 2 ay sonra ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile evlenen eski eÅŸi Caner Erkin'in oÄŸluna nafaka Ã¶demediÄŸi gerekÃ§eyle dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi Atalay, daha da ileriye giderek Erkin'in tÃ¼m mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbir konulmasÄ± istemiyle evlilik birliÄŸi iÃ§inde edindiÄŸi mallarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ±.

Futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yÄ±l ocak ayÄ±nda Ä°stanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaÅŸarak boÅŸanmÄ±ÅŸ, 6 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun velayeti de annede kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Åžükran OvalÄ± ile evlenmesinin ardÄ±ndan Asena Atalay, eski eÅŸine kendisi ve oÄŸlu için nafaka ödemediÄŸi iddiasÄ±yla 120 bin ve 461 bin TL'lik bir icra takibi baÅŸlattÄ±. Asena Atalay ÅŸimdi de, Erkin'in tüm mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbir konulmasÄ± istemiyle evlilik birliÄŸi içinde edindiÄŸi mallarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± için dava açtÄ±. Ä°stanbul Aile Mahkemesi'ne avukatÄ± Beyza SÄ±ndÄ±raç aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açtÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±nda Asena Atalay, kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarÄ±sÄ±nÄ± istedi. Habertürk'ün haberine göre, Caner'in "BoÅŸandÄ±ktan sonra maddi hayatÄ±na aynen devam edeceksin" dediÄŸini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiÄŸi Ä°stanbul Beykoz'daki 6 milyon dolarlÄ±k cam evi sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hediye alÄ±nan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kÄ±rmÄ±zÄ± Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.