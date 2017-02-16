Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/02/2017 09:14

Ä°lker Kaleli bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla Poyraz Karayel hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼


Poyraz Karayel dizisinin 1 Mart'ta final yapmasÄ±na iliÅŸkin olarak dizinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Ä°lker Kaleli de bir paylaÅŸÄ±mda bulunarak, gÃ¶nderisini "bitiyoruz albayÄ±m" notuyla paylaÅŸtÄ±.

EkranlarÄ±n sevilen dizisi Poyraz Karayel'in finaline 3 bölüm kaldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Ä°lker Kaleli Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'le, veda haberiyle yÄ±kÄ±lan hayranlarÄ±nÄ± bir kez daha duygulandÄ±rdÄ±. Ä°lker Kaleli, "Poyraz Karayel"in akÄ±llara kazÄ±nan karakteri Albay ve Poyraz arasÄ±nda geçen "Bitiyoruz AlbayÄ±m" ifadesinin yazdÄ±ÄŸÄ± görseli Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Kaleli'nin o tweet'i:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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