Eurovision'da birinci olan sakallÄ± kadÄ±n Asla kadÄ±n olmak istemiyorum

Eurovision yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Avusturya'yÄ± birinci yapan Conchita Wurst yani sakallÄ± kadÄ±n ilk kez Ã§Ä±kartacaÄŸÄ± albÃ¼m Ã¶ncesi "kadÄ±n olmak" Ã¼zerine konuÅŸtu.

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi 2014 yÄ±lÄ±nda düzenlenen Eurovision ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda Avusturya'yÄ± temsil eden Conchita Wurst birinci olmuÅŸtu. Herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na çeviren ÅŸarkÄ±cÄ± bir anda dedikodu kazanÄ±nÄ±n da kaynamasÄ±na neden oldu. SakallÄ± kadÄ±n görüntüsüyle dünyayÄ± ÅŸok eden 29 yaÅŸÄ±ndaki Wust yani gerçek adÄ±yla Tom Neuwirth, bir anda tüm ilgiyi üzerine çekti. Uzun süre konuÅŸulan ve hakkÄ±nda birçok tartÄ±ÅŸma çÄ±kan Neuwirth sonunda bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve "AmacÄ±m sansasyon yaratmak deÄŸil. KadÄ±n erkek fark etmez. Herkes istediÄŸi gibi yaÅŸama hakkÄ±na sahip olmalÄ±" demiÅŸti. Herkesin onun kadÄ±n olmasÄ±nÄ± beklerken "Asla kadÄ±n olmak istemiyorum" diyerek ÅŸaÅŸÄ±rtan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n üstüne yapÄ±ÅŸan imajÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtireceÄŸi ÅŸimdiden merak konusu…