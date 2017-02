Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, GQ Türkiye Men of the Year ödül törenindeki kısa konuşmasıyla ayakta alkışlandı.

Dün akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşen ve sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği 'GQ Türkiye Men of the Year' ödül törenine yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un sözleri damga vurdu. Kısa bir konuşma yapan Barış Arduç "Umarım her sene içinde 'barış' olan şeyler konuşuruz" dedi.