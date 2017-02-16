Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Scarlett Johansson'dan ÅŸok evlilik aÃ§Ä±klamasÄ±

Daha Ã¶nce bir evlilik gerÃ§ekleÅŸtiren Scarlett Johansson tek eÅŸliliÄŸe karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollywood'un sevilen oyuncularÄ±ndan Scarlett Johansson, evlilik ve tek eÅŸlilik karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamasÄ±yla gündeme geldi. KÄ±sa süre önce FransÄ±z eÅŸi Romain Dauriac'tan boÅŸanan Hollywood'un ünlü oyuncusu Scarlett Johansson, evlilik ve tekeÅŸlilikle ilgili dikat çeken açÄ±klamalar yaptÄ±. Ä°ki yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan Johansson, “KazanÄ±lan her ÅŸeyde bir kayÄ±p mutlaka vardÄ±r, öyle deÄŸil mi? Bence evlilik tamamen kayÄ±p” ifadesini kullandÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li oyuncu, evliliÄŸin fikir olarak romantik ve güzel olduÄŸunu, onu hayata geçirmenin de güzel bir ÅŸey olduÄŸunu söyleyerek, tek eÅŸlilikle ilgili ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “TekeÅŸli olmanÄ±n doÄŸal olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Bunu söylediÄŸim için belki tepki çekeceÄŸim.”