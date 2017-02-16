Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/02/2017 16:47

VatanÄ±m Sensin 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

VatanÄ±m Sensin

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin bu akÅŸam 16. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

VatanÄ±m Sensin'in 16. bölümünde olaylar ÅŸu ÅŸekilde geliÅŸecek; Cevdet, ölümden beter olan sürgün yÄ±llarÄ±na geri dönmek istememektedir ancak tutuklanmasÄ± elini kolunu baÄŸlar. Cevdet'in durumu, Azize'nin içini acÄ±tsa da Tevfik'e verdiÄŸi sözden geri dönmeyeceÄŸini herkese açÄ±klar.Cevdet'in sonu ise Tevfik'in bayramÄ± olur. Hücredeki kan kardeÅŸini son kez göreceÄŸini düÅŸünen Tevfik, onun canÄ±nÄ± yakmaktan büyük haz alÄ±r. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasÄ±nÄ±n da bir çözüm olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda görevine geri gelmek zorundadÄ±r; ancak bu neredeyse imkansÄ±z gibi gözükmektedir.

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