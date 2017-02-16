Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/02/2017 17:12

Ä°lker Kaleli'nin veda mesajÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±

Ä°lker Kaleli

Poyraz Karayel adlÄ± dizinin final yapmasÄ±na son 3 bÃ¶lÃ¼m kala Ä°lker Kaleli sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±

EkranlarÄ±n sevilen dizisi Poyraz Karayel'in finaline 3 bölüm kaldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Ä°lker Kaleli Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'le, veda haberine üzülen hayranlarÄ±nÄ± bir kez daha duygulandÄ±rdÄ±.

"BÄ°TÄ°YORUZ ALBAYIM"

Ä°lker Kaleli, "Poyraz Karayel"in akÄ±llara kazanan karakteri Albay ve Poyraz arasÄ±nda geçen "Bitiyoruz AlbayÄ±m" ifadesinin yazdÄ±ÄŸÄ± görseli Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

"SON 3…"

Kaleli sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na "Son 3…" yazarak dizinin bitmesine üç bölüm kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± izleyicilerine bir kez daha hatÄ±rlattÄ±.

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