Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/02/2017 07:58

Avatar Atakan evlendi bir ilke imza attÄ±

Avatar Atakan

Survivor'da geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ÅŸampiyon olan Avatar Atakan lakaplÄ± sporcu Atakan Arslan, niÅŸanlÄ±sÄ± Serap Korkmaz ile dÃ¼nya evine girdi

Survivor 2016'nÄ±n ÅŸampiyonu boksör ÇaÄŸan Atakan Arslan, bir süredir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Serap Korkmaz ile evlendi.ÇaÄŸan Atakan Arslan, Eyüp Belediyesi'nin nikah salonunda gerçekleÅŸen törenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Atakan altÄ±na ÅŸu notu düÅŸtü:

"Evet :) HayÄ±rlÄ± eÅŸ huzurun baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. TiÅŸört ile evlendiÄŸimiz doÄŸrudur. Allah herkesin gönlüne göre versin. MutluluÄŸumuzla mutlu olan herkese teÅŸekkürler..."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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