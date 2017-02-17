Avatar Atakan evlendi bir ilke imza attÄ±

Survivor'da geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ÅŸampiyon olan Avatar Atakan lakaplÄ± sporcu Atakan Arslan, niÅŸanlÄ±sÄ± Serap Korkmaz ile dÃ¼nya evine girdi

Survivor 2016'nÄ±n ÅŸampiyonu boksör ÇaÄŸan Atakan Arslan, bir süredir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Serap Korkmaz ile evlendi.ÇaÄŸan Atakan Arslan, Eyüp Belediyesi'nin nikah salonunda gerçekleÅŸen törenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Atakan altÄ±na ÅŸu notu düÅŸtü:

"Evet :) HayÄ±rlÄ± eÅŸ huzurun baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. TiÅŸört ile evlendiÄŸimiz doÄŸrudur. Allah herkesin gönlüne göre versin. MutluluÄŸumuzla mutlu olan herkese teÅŸekkürler..."