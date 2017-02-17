Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/02/2017 13:06

Gelinlik ve damatlÄ±k yok Survivor ÅŸampiyonu bakÄ±n nasÄ±l evlendi


Atakan Arslan, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Serap Korkmaz ile evlendi. Ã‡ift, gelinlik ve damatlÄ±k giymedi.

GeçtiÄŸimiz sezon Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan ve "Avatar" lakabÄ±yla bilinen Atakan Arslan, niÅŸanlÄ±sÄ± Serap Korkmaz ile nikah masasÄ±na oturdu. Gelinlik ve damatlÄ±k yerine tiÅŸört giymeyi tercih eden çiftten Atakan, bu paylaÅŸÄ±mÄ±na; "EVET... :) Hayirli es huzurun baslangicidir. Tisort le evlendigimiz dogrudur.:))) Allah herkesin gonlune gore versin mutlulugumuzla mutlu olan herkese tesekkurler." notunu düÅŸtü.

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