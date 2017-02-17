Survivor'da bu akÅŸam ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±yor o yarÄ±ÅŸmacÄ± kime ve ne iÃ§in Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±

Survivor adasÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz hafta YiÄŸit Ä°zik'in elenmesinin ardÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler adasÄ± karÄ±ÅŸtÄ±

'Survivor 2017'de gönüllüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden Gökhan Gözükan, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± YiÄŸit Ä°zik'in vedasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan özellikle Erdi Ünver'i hedef aldÄ±.

"KOLUM GEREKÄ°YORSA KOLUM, BACAÄžIM GEREKÄ°YORSA BACAÄžIM...

BaÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±, "YiÄŸit'in gitmesi hepsine gözdaÄŸÄ±dÄ±r" diyen Erdi'ye, "Åžimdi Gökhan Gözükan'Ä± görecekler. Buradan gitmesi gerekiyorsa gitmesi gerekenler onlar, burada yatarak zaman geçirenler. Bu yapÄ±laÅŸmaya sonuna kadar karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±m. Kolum gerekiyorsa kolum, bacaÄŸÄ±m gerekiyorsa bacaÄŸÄ±m kalacak parkurda" ifadelerini kullandÄ±.

Son iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllülerde Erdi ve Gökhan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Elif, YiÄŸit ve Sadin de elenme adayÄ± olmuÅŸ, SMS'te en az oyu YiÄŸit almÄ±ÅŸtÄ±.