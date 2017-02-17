Burak Ã–zÃ§ivit saÃ§larÄ±m dedi o paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± meraklandÄ±rdÄ±

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendine hayran bÄ±rakan Burak Ã–zÃ§ivit Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla merak uyandÄ±rdÄ±.

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±zlarÄ±n gözdesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla hayranlarÄ±nÄ± meraklandÄ±rdÄ±. Saç modeliyle kÄ±zlarÄ±n beÄŸenisini toplayan ve bir çok erkek hayranÄ±n da örnek aldÄ±ÄŸÄ± Özçivit, saçlarÄ±na odaklanarak çektiÄŸi bir selfie'yi Instagram hsabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Buraya kadar her ÅŸey normal. Ancak, Özçivit'in paylaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi not takipçilerini merak landÄ±rmaya yetti de arttÄ± bile. Özçivit, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "YakÄ±nda size çok güzel bir surprizim var. Hatta tahmin ettiÄŸinizden daha yakÄ±nda... Bekleyin #hairselfie" notunu ekledi. Bu not "Acaba, Özçivit'in sürprizi saçlarÄ±yla mÄ± ilgili?" sorusunu akÄ±llara düÅŸürdü.

Ä°ÅŸte Özçivit'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: