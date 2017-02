Burak Ã–zÃ§ivit saÃ§larÄ±m dedi o paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± meraklandÄ±rdÄ±

Yakışıklılığıyla kendine hayran bırakan Burak Özçivit Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Yakışıklılığıyla kızların gözdesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını meraklandırdı. Saç modeliyle kızların beğenisini toplayan ve bir çok erkek hayranın da örnek aldığı Özçivit, saçlarına odaklanarak çektiği bir selfie'yi Instagram hsabından paylaştı. Buraya kadar her şey normal. Ancak, Özçivit'in paylaşımına eklediği not takipçilerini merak landırmaya yetti de arttı bile. Özçivit, paylaşımına, "Yakında size çok güzel bir surprizim var. Hatta tahmin ettiğinizden daha yakında... Bekleyin #hairselfie" notunu ekledi. Bu not "Acaba, Özçivit'in sürprizi saçlarıyla mı ilgili?" sorusunu akıllara düşürdü.

İşte Özçivit'in o paylaşımı: