Åžahan GÃ¶kbahar Recep Ä°vedik izleyicisine bÃ¶yle teÅŸekkÃ¼r etti

Daha izleyicisine kavuÅŸmadan fragmanÄ±yla milyonlarÄ± bulan Recep Ä°vedik 5, vizyona girdiÄŸi ilk gÃ¼n rekora koÅŸtu. Åžahan GÃ¶kbakar, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mutluluÄŸu instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Henüz vizyona girmeden fragmanÄ±yla izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran "Recep Ä°vedik 5" vizyona girdiÄŸi ilk günden itibaren izleyicinin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Åžahan'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi not:

EFSANE RECEP Ä°VEDÄ°K 5 ... Tüm salonlar tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m. Yine yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±nÄ±z. Çok teÅŸekkürler...

Recep Ä°vedik 5 fragmanÄ±: