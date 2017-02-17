Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/02/2017 19:24

Åžahan GÃ¶kbahar Recep Ä°vedik izleyicisine bÃ¶yle teÅŸekkÃ¼r etti


Daha izleyicisine kavuÅŸmadan fragmanÄ±yla milyonlarÄ± bulan Recep Ä°vedik 5, vizyona girdiÄŸi ilk gÃ¼n rekora koÅŸtu. Åžahan GÃ¶kbakar, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mutluluÄŸu instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Henüz vizyona girmeden fragmanÄ±yla izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran "Recep Ä°vedik 5" vizyona girdiÄŸi ilk günden itibaren izleyicinin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Åžahan'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi not:

EFSANE RECEP Ä°VEDÄ°K 5 ... Tüm salonlar tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m. Yine yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±nÄ±z. Çok teÅŸekkürler...

 

Recep Ä°vedik 5 fragmanÄ±

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GÃ¼lben Ergen talihsizliÄŸini kadere yordu

Sosyal sorumluluk kampanyalarÄ±yla ilgilenen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen, iliÅŸkilerini ve evlilikleri iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.


FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±zÄ±n sevgilisi Rose Bertram'Ä±n o fotoÄŸraflarÄ± yÃ¼rek hoplattÄ±

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda top koÅŸturan Gregory van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram bir dergi iÃ§in bikinili pozlar verdi.


Burak Ã–zÃ§ivit saÃ§larÄ±m dedi o paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± meraklandÄ±rdÄ±

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendine hayran bÄ±rakan Burak Ã–zÃ§ivit Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla merak uyandÄ±rdÄ±.