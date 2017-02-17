Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/02/2017 20:53

Instagram hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu


Hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irildikten sonra hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki, takipÃ§i sayÄ±sÄ±ndaki 300 binden fazla azalma Ã¼zerine Ã¼zgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirirken, hesabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in mail atan takipÃ§ilerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Aleyna Tilki'nin hacker tarafÄ±ndan ele geçirilen ve kapatÄ±lan Instagram hesabÄ± açÄ±ldÄ±. Tilki, Instagram hesabÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'le takipçilerine duyurdu Ancak genç ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± Instagram hesabÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nda kötü bir sürpriz bekliyor. Kapanmadan önce bir milyondan fazla takipçisi olan Aleyna Tilki'nin Instagram hesabÄ±nda takipçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 722 bine düÅŸtüÄŸü görüldü.

Ä°ÅŸte Aleyna Tilki'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Serhat AkÄ±n

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Serhat AkÄ±n kimdir

TÃ¼rk futbolunun unutulmaz isimlerinden Sergat AkÄ±n bu yÄ±l Survivor 2017'de Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele ediyor

Eser West

Eser West Survivor'dan diskalifiye mi oldu Eser West kimdir

Survivor'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West bu akÅŸam elenecek mi, Eser West kimdir? Detaylar haberimizde


GÃ¼lben Ergen talihsizliÄŸini kadere yordu

Sosyal sorumluluk kampanyalarÄ±yla ilgilenen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen, iliÅŸkilerini ve evlilikleri iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.