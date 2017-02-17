Instagram hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu

Hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irildikten sonra hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki, takipÃ§i sayÄ±sÄ±ndaki 300 binden fazla azalma Ã¼zerine Ã¼zgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirirken, hesabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in mail atan takipÃ§ilerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Aleyna Tilki'nin hacker tarafÄ±ndan ele geçirilen ve kapatÄ±lan Instagram hesabÄ± açÄ±ldÄ±. Tilki, Instagram hesabÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'le takipçilerine duyurdu Ancak genç ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± Instagram hesabÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nda kötü bir sürpriz bekliyor. Kapanmadan önce bir milyondan fazla takipçisi olan Aleyna Tilki'nin Instagram hesabÄ±nda takipçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 722 bine düÅŸtüÄŸü görüldü.

Ä°ÅŸte Aleyna Tilki'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±: