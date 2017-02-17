Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/02/2017 21:40

Eser West Survivor'dan diskalifiye mi oldu Eser West kimdir

Eser West

Survivor'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West bu akÅŸam elenecek mi, Eser West kimdir? Detaylar haberimizde

Survivor’Ä±n tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±nda ‘Herkes çok iddialÄ± ama ben konuÅŸmayÄ± sevmiyorum.” Sözleriyle kendisi için eylemlerin önemli olduÄŸunu vurgulayan Eser West, 1990 yÄ±lÄ±nda New York’ta dünyaya geldi. AsÄ±l mesleÄŸi öÄŸretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±. Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda.

ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardÄ±ndan Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan KÄ±smetse Olur adlÄ± evlilik programÄ±na katÄ±ldÄ±. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer aldÄ±. 1.75 boyunda olan Survivor Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, Cansel Çördük ile aÅŸk yaÅŸadÄ±, ancak çift, halk oyuyla birinci olmalarÄ±na raÄŸmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lara devretti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Serhat AkÄ±n

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Serhat AkÄ±n kimdir

TÃ¼rk futbolunun unutulmaz isimlerinden Sergat AkÄ±n bu yÄ±l Survivor 2017'de Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele ediyor


Instagram hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu

Hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irildikten sonra hesabÄ± tekrar aÃ§Ä±lan Aleyna Tilki, takipÃ§i sayÄ±sÄ±ndaki 300 binden fazla azalma Ã¼zerine Ã¼zgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirirken, hesabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in mail atan takipÃ§ilerine teÅŸekkÃ¼r etti.


GÃ¼lben Ergen talihsizliÄŸini kadere yordu

Sosyal sorumluluk kampanyalarÄ±yla ilgilenen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen, iliÅŸkilerini ve evlilikleri iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.