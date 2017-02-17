Eser West Survivor'dan diskalifiye mi oldu Eser West kimdir

Survivor'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West bu akÅŸam elenecek mi, Eser West kimdir? Detaylar haberimizde

Survivor’Ä±n tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±nda ‘Herkes çok iddialÄ± ama ben konuÅŸmayÄ± sevmiyorum.” Sözleriyle kendisi için eylemlerin önemli olduÄŸunu vurgulayan Eser West, 1990 yÄ±lÄ±nda New York’ta dünyaya geldi. AsÄ±l mesleÄŸi öÄŸretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±. Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda.

ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardÄ±ndan Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan KÄ±smetse Olur adlÄ± evlilik programÄ±na katÄ±ldÄ±. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer aldÄ±. 1.75 boyunda olan Survivor Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, Cansel Çördük ile aÅŸk yaÅŸadÄ±, ancak çift, halk oyuyla birinci olmalarÄ±na raÄŸmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lara devretti.