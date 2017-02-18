Ä°Ã§erde dizisinde sÃ¼rpriz oyuncu 22. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ä°Ã§erde'nin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¼zel oyuncu Tuba Ãœnsal dahil olacak

BaÅŸrollerinde ÇaÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli, Çetin Tekindor ve Bensu Soral'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Show TV'nin reyting rekortmeni dizisine, Tuba Ünsal katÄ±ldÄ±.Dizinin 22. bölüm fragmanÄ±n da Tuba Ünsal'Ä±n da rol aldÄ±ÄŸÄ± sahneler yer aldÄ±.

Ä°ÇERDE 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekrana geldiÄŸi ilk günden bu yana herkesi ekran baÅŸÄ±na kilitleyen "Ä°çerde"nin 21. bölümünde; Celal, Mert eÄŸer zarftan bahsetmezse onu öldürmek için silahÄ±nÄ± çekmeye hazÄ±r bekledi. Adrenalinin eksik olmadÄ±ÄŸÄ± bölümde Celal'in Mert'e "var mÄ± Celal babana demen gereken bir ÅŸey?" sorusuna Mert'in "yok" dediÄŸi sahnede Celal'in kollarÄ± arkasÄ±ndayken silahÄ±nÄ±n horozunu çektiÄŸi anlar seyircileri ekran baÅŸÄ±na kilitledi.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ay YapÄ±m'Ä±n üstlendiÄŸi ve iki kardeÅŸin birbirini bulma hikayesini konu alan Ä°çerde'nin baÅŸrollerinde ÇaÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa UÄŸurlu, RÄ±za KocaoÄŸlu, Nihal KoldaÅŸ, Gözde Kansu ve YÄ±ldÄ±ray Åžahinler yer alÄ±rken yönetmenliÄŸini ise Uluç Bayraktar üstleniyor."Ä°çerde", heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de.