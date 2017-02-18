Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/02/2017 07:50

Survivor 2017'de kim diskalifiye oldu iÅŸte cevabÄ±

Survivor

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de dÃ¼n akÅŸam bir yarÄ±ÅŸmacÄ± kendi isteÄŸiyle Survivor'dan ayrÄ±ldÄ±

Survivor 2017'de dün akÅŸam  oynanan ödül oyununun ardÄ±ndan izleyiciyi ÅŸok eden bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Adada acil durum konseyini toplayan sunucu Acun IlÄ±calÄ±, ada ÅŸartlarÄ±na uyum saÄŸlayamayan bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n gönüllüler takÄ±mÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Acun IlÄ±calÄ±, bu ismin Eser West olduÄŸunu bildirdi. IlÄ±calÄ±, Eser'in açlÄ±k sorununun üstesinden gelemediÄŸi için diskalifiye edildiÄŸini ve bundan dolayÄ± acil durum konseyinde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KÄ±brÄ±s finalinin güçlü adaylarÄ±ndan biri olan Eser West bundan böyle Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda olmayacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Hadise

Hadise'nin yeni reklam filminden kazandÄ±ÄŸÄ± para dudak uÃ§uklattÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise, son oynadÄ±ÄŸÄ± reklam filminden 600 bin TL kazandÄ±

defne samyeli

Defne Samyeli'nin kÄ±zÄ± Derin'in son hali gÃ¶renleri ÅŸok ediyor

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kÄ±zÄ± Derin Talu ile bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde objektife takÄ±lan Defne Samyeli, muhabirlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamadÄ±

Ä°Ã§erde

Ä°Ã§erde dizisinde sÃ¼rpriz oyuncu 22. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ä°Ã§erde'nin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¼zel oyuncu Tuba Ãœnsal dahil olacak