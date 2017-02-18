Survivor 2017'de kim diskalifiye oldu iÅŸte cevabÄ±

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de dÃ¼n akÅŸam bir yarÄ±ÅŸmacÄ± kendi isteÄŸiyle Survivor'dan ayrÄ±ldÄ±

Survivor 2017'de dün akÅŸam oynanan ödül oyununun ardÄ±ndan izleyiciyi ÅŸok eden bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Adada acil durum konseyini toplayan sunucu Acun IlÄ±calÄ±, ada ÅŸartlarÄ±na uyum saÄŸlayamayan bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n gönüllüler takÄ±mÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Acun IlÄ±calÄ±, bu ismin Eser West olduÄŸunu bildirdi. IlÄ±calÄ±, Eser'in açlÄ±k sorununun üstesinden gelemediÄŸi için diskalifiye edildiÄŸini ve bundan dolayÄ± acil durum konseyinde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KÄ±brÄ±s finalinin güçlü adaylarÄ±ndan biri olan Eser West bundan böyle Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda olmayacak.