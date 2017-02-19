Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/02/2017 09:21

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ã–zlem Tekin seÃ§menleri bÃ¶yle uyardÄ±


Bodrum KÃ¼Ã§Ã¼kbÃ¼k Mahallesi'nde 2 yÄ±ldÄ±r muhtar azalÄ±ÄŸÄ± yapan Ã–zlem Tekin, seÃ§menleri uyararak "Listeri astÄ±k, kontrol edin" dedi.

Bodrum'da 2 yÄ±l önce muhtar azasÄ± olan Türk rock müziÄŸinin ünlü ismi Özlem Tekin, sosyal medyadan seçmenlere çaÄŸrÄ± yaparak mahalle sakinlerine seçmen listelerini kontrol etmelerini istedi. MuhtarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na koyduÄŸu seyyar kabine astÄ±ÄŸÄ± seçmen listesi ile fotoÄŸraf çektiren Tekin, seyyar kabinde bekleyerek mahalle sakinlerine seçmen listesini gösterdi. Sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na not düÅŸerek "Ofisteyiz. muhtarlÄ±klar cumartesi pazar açÄ±k 'Seçmen Listelerini astÄ±k isimlerinizi kontrol edin. Yoksa nüfus müdürlüklerinden düzelttirin "yazdÄ±.

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